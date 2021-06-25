İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlandı
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İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlandı

İsrail'de kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğu uygulanmaya başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapalı alanlarda yeniden maske takma zorunluluğunu uygulanmaya başlandı.

İsrail'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kapalı alanlarda yeniden maske takma zorunluluğunu uygulanmaya başlandı.

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son dönemde ülkede yaşanan Hindistan mutasyonun (Delta) artışı nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden getirdiği belirtildi. Maske zorunluluğu bugün itibariyle uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığa bağlı İsrail'in Pandemi Müdahale Görev Gücü Başkanı Nachman Ash yaptığı açıklamada, alınan karar son dönemde günde 100'den fazla yeni vakanın ve son 24 saatte günü 227 vaka tespit edilmesi sonucu alındığını söyledi. Ash, "Birkaç günde vakaların ikiye katlandığını görüyoruz. vakaların yayılması endişe verici" ifadesini kullandı.

Ash, yaşanan artışın bulaşıcı Delta mutasyonu ile enfekte olan ve ülkeye dönen yolculardan kaynaklanmış olabileceğini altını çizerken, artan pozitif vaka sayısına rağmen hastanede yatan ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında henüz bir artış görmediğini vurguladı.

Öte yandan, yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de 5 milyondan fazla kişinin korona virüse karşı aşıladığını açıklamıştı. Ülkede daha önce kapalı ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

(Jeries Bassier/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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