İsrail'de denizde boğulan Ordulu inşaat işçisinin cenazesi Samsun'da

İsrail'de inşaata çalışan Ordulu 3 çocuk babası bir işçi, yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İsrail Tel Aviv'de meydana geldi. Ordu'nun Ünye ilçesinde ikamet eden 3 çocuk babası Abdülmecit Öztürk (49), 18 ay önce çalışmak için İsrail'e gitti. İnşaatta çalışan Abdülmecit Öztürk, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi bugün uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirildi ve otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA