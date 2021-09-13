İsrail'de başka hapishaneye nakledilen Filistinli tutuklular darp edildi - Haberler
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İsrail'de başka hapishaneye nakledilen Filistinli tutuklular darp edildi

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
İsrail'de başka hapishaneye nakledilen Filistinli tutuklular darp edildi

Filistin Esirler Cemiyeti, çarşamba günü bir hapishaneden diğerine nakledilen Filistinli tutukluların ağır şekilde darp edildiğini açıkladı.

Filistin Esirler Cemiyeti, çarşamba günü bir hapishaneden diğerine nakledilen Filistinli tutukluların ağır şekilde darp edildiğini açıkladı.

Cemiyetten yapılan açıklamada, "Gilboa Hapishanesi'ndeki 3. bölümden Şatta Hapishanesi'ne nakledilen yaklaşık 90 mahkum nakil sürecinde ağır şekilde dövüldüler ve taciz edildiler." ifadelerine yer verildi.

Mahkumlara yönelik ihlal ve saldırıların Şatta Hapishanesi'nde de saatlerce devam ettiği kaydedilen açıklamada, Gilboa Hapishanesi yönetiminin, mahkum Malik Hamed ile bir gardiyan arasında çıkan olayın ardından 8 Eylül'de üçüncü bölümdeki mahkumları naklettiği hatırlatıldı.

Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandı

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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