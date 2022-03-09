İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir...
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir ve yapmalıdır"
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir ve yapmalıdır"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel