İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir...

AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog:

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir ve yapmalıdır"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "İsrail ve Türkiye hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı bir şekilde etkileyecek bir iş birliği yapabilir ve yapmalıdır"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

cumhurbaşkanı, Türkiye, İsrail, Herzog, Güncel, Haberler

title