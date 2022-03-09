İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü! Türkçe konuşması gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı düzeyinde 19 yıl aradan sonra resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Ankara'da resmi törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Toplantıda Herzog'un Türkçe konuşması dikkatlerden kaçmadı.

KONUŞMASINA TÜRKÇE BAŞLADI

Konuşmasının başında Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Isaac Herzog, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşim ve beni Türkiye'de misafiriniz olarak bulunmaktan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Herzog'un konuşmasına Türkçe başlaması ve akıcı olarak konuşması dikkat çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"ARAMIZDAKİ İLİŞKİ ÇOK ESKİ"

"Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi ziyarete davet ettiğiniz için biraz önce sona eren verimli toplantımız için teşekkür ederim. Benim buradaki ziyaretim İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren başlatmış olduğunuz diyaloğun devamıdır. Bu an ülkelerimiz arasındaki ilişkilerinde çok önemli bir andır. Amacımız ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin temellerini atmaktır. Halklarımız arasında ilişkilerimiz çok eskidir. Güçlü tarihi, dini, kültürel kökleri vardır. Çok sayıda kadın erkek, lider, haham, şair, tüccar ve girişimcilerden oluşan seçkin bir şahsiyet listesi bu ülkedeki Yahudi tarihinin geçmişinin sadece bir parçasıdır.

"DİYALOĞU HER YÖNDE YAŞAMALIYIZ"

İlişkilerimiz son zamanlarda ne yazık ki bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki karşılıklı saygı temellerinde incelenip bölgesel ve küresel duyarlılıkla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırıldığı bölgeyi çarpıcı bir işbirliğini yapabilir ve yapmalıdır. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. Zikrettiğiniz diyaloğun devamını mümkün kılacaktır. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız.

İSRAİL LİDERİNDEN NAZIM HİKMET ŞİİRİ

Modern çağın en büyük Türk şairinden biri olan Nazım Hikmet, Yaşamaya Dair adlı şiirinde şu satırları yazmıştır:

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı

Yetmişinde bile, meselâ, zeytin dikeceksin

Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil

Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için

Yaşamak yani ağır bastığından.

Bugün şairin dediği gibiyiz. Biz iki halk, iki ülke her alanda derinlemesine bir diyalog içerecek, güven ve saygı yoluna çıkmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinden anlaşmak zorundayız. Bizimki gibi zengin geçmişi olan bir ilişkide bu durum doğaldır. Ancak anlaşmazlıkları geleceğe yönelik çözmeye çalışacağız. Hem sizin milletiniz ve hem de benim milletim Allah'a inananların babası olan Hz. İbrahim'in çocuklarıyız. İnanıyorum ki siz ve ben aslında burada hepimizin anladığı bir şeyi kanıtlıyoruz. Aramızda iyi bir ortaklık, komşuluk hepimiz için önemlidir. Hepimiz, tüm dinlerin mensupları Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar yan yana, barış içinde yaşayabiliriz ve yaşamalıyız.

"İSTİKRAR VE BARIŞI TESİS ETMELİYİZ"

Bölgede istikrar, barış ve güvenliği tesis etmemiz için birlikte çalışmamızı diliyorum. Hükümetimiz de her zaman inanç hürriyetini koruyan bir hükümettir. Son haftalarda bir kez daha savaşların ne kadar kötü olduğunu, buna karşılık istikrarlı bir dünya düzenin, ülkeler ve halklar arasında köprüler kurmanın önemli olduğunu gördük. Ukrayna'daki savaş çok kan dökülmesine neden olmaktadır, insani felakettir. Ayrıca yarın ülkenizde yapılacak olan önemli zirveye vesile olan çabalarınızı çok takdir ediyorum. Bugünlerde biz bütün dünyaya başkan bir yön seçtiğimizi belirtmek istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Dua ediyorum ki Tanrı yanımızda olsun ve yeni yolumuzda bize rehberlik etsin."