İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek

İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan haberde "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceği" şeklinde tehditkar ifadeler yer aldı. Ayasofya'nın ibadete açılmasına daha önce Mısır, ABD, Rusya, Suudi Arabistan gibi ülkeler tepki göstermişti.

20.07.2020 13:14 | Son Güncelleme: 20.07.2020 13:26

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Mısır, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tepki göstermişti. Danıştay'ın Ayasofya kararı sonrası en büyük tepkiyi gösteren ülkelerden biri de İsrail oldu. İsrail gazetesi Hareetz'de Zvi Barel tarafından kaleme alınan haberde Türkiye hakkında küstahça ifadelere yer verildi. Yazısında Türkiye'ye alçakça tehditler savuran Zvi Barel "Türkiye'nin Ayasofya'nın bedelini ödeyeceğini" iddia etti.

TEHDİT SAVURDU

Türkiye'nin Ayasofya kararının uluslararası camiada gerginlik oluşturduğunu iddia eden yazar Türkiye karşıtlarının değerlendirmelerine yer verdiği küstah yazısında Türkiye'nin bedel ödemeye hazır olması gerektiğini söyledi.

PAPA'NIN ÜZÜNTÜSÜNÜ HATIRLATTI

Analizde ayrıca Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğu hatırlatılarak Türkiye'nin "İslami rüyasına" doğru gittiği ifade edildi.

İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
Haber Yorumları (2)
SEYFİ: Hiç bir bedel ödemeden bedavadan kan dökmeden ülke sahibi olan ve Kudüsün ve mescidi aksanın üstüne haksız yere çöken israilmi bedel ödetmekten bahsediyor ? buna kargalar bile güler. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KEMAL: MISIR VE SUUDI ARABISTAN???
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor Ekonomi
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var Magazin
Yeşim Salkım mayolu fotoğraflarını paylaştı: Evet sarkmışım, hatta selülitlerim var
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı Güncel
Onlarca kadının anne olma şansını yok eden doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu 3. Sayfa
Öfkeli kız babası, düğünden önce kızıyla gezmesini istemediği nikahlı damadını topuğundan vurdu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu Magazin
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor Politika
DEVA ve Gelecek Partisi'nin ardından Yenilik Partisi kuruluyor
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
'Bedenimi kadavra olarak bağışladım' diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
"Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninin ayrıntıları netleşti
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
AK Parti'den Netflix açıklaması: Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler?
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Şarkıcı Emrah, 6 yıllık eşi Sibel Erdoğan'dan boşanıyor
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez ilk 3 dışında kalabilir
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
Bayram yaklaşırken Prof. Dr. Tayar'dan önemli korona uyarısı: Kurban etini 24 saat dinlendirin ve akan suda yıkayın
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
Bacağından vurulan kişi, yaralı halde 1 km yürüdükten sonra durakta yığıldı kaldı
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
3 bin 150 TL sokağa çıkma cezası kesilen Kayserili vatandaş, mahkemeye başvurunca cezası bin TL'ye düştü
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi
Sözleşmesi bitecek olan Filip Novak, Trabzonspor'da kalma sinyali verdi
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Başakşehir'den ayrılması kesinleşen Eljero Elia, transfer tekliflerini resmen açıkladı
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Dortmund, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservisle Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı
Dortmund, 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservisle Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Kayıp Gülistan'ın ailesi Süleyman Soylu ile görüştü! Baraj suyu 15 gün içinde boşaltılacak
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ayasofya simgeli hatıra amacıyla euro basıldı
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Kasım Süleymani'nin koordinat bilgilerini paylaşan kişi idam edildi
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Üvey kardeşlerin silahlı ev kavgasından yaralı kurtulan şahıs o anları anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Fatih Sultan Mustafa Şentop Zeydan Karalar
Magazin Deniz Seki Cem Yılmaz Hande Yener Selçuk Yöntem
Spor Ali Koç İrfan Buz Okan Buruk Adem Ljajic Burak Yılmaz
Daha Fazla Bakan Ayasofya Beşiktaş Şampiyon
Şu an buradasınız: İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 13:32:29. #1.15#
title