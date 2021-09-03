İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalesinde ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Mustafa Salih (26) son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Mustafa Salih (26) son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Camisi'ndeki cenaze törenine katılan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in barışçıl göstericilere gerçek mermi ile müdahalesine tepki gösterdi.

Filistinli Ahmet Mustafa Salih'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İsrail askerlerinin dün akşam sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu Ahmet Mustafa Salih hayatını kaybetmiş, 5'i gerçek mermiyle aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralanmıştı.

"Gece Kargaşa Birimi" adı altında bir haftadır toplanan Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer