İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalesinde ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalesinde ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalesinde ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Mustafa Salih (26) son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'ne 15 yıldır uygulanan ablukaya karşı sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Mustafa Salih (26) son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Camisi'ndeki cenaze törenine katılan yüzlerce kişi, Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in barışçıl göstericilere gerçek mermi ile müdahalesine tepki gösterdi.

Filistinli Ahmet Mustafa Salih'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İsrail askerlerinin dün akşam sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu Ahmet Mustafa Salih hayatını kaybetmiş, 5'i gerçek mermiyle aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralanmıştı.

"Gece Kargaşa Birimi" adı altında bir haftadır toplanan Filistinli gençler, İsrail'in 15 yıldır devam eden ablukasını protesto için geç saatlerde çeşitli bölgelerdeki sınır şeritlerinde araç lastiği yakıp ses bombası atarak, Yahudi yerleşimleri ve İsrail askerlerini rahatsız etmeyi amaçlıyor.

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalesinde ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi
İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalesinde ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi
İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalesinde ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi
İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalesinde ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Metin Çekmez
Spor Muslera Ali Öztürk Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki müdahalesinde ölen Filistinli için cenaze töreni düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.09.2021 15:34:09. #1.13#

title