İspir'li kadınlar üretimin parlayan yıldızı...

09.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:05

Kurulması ile Erzurum'da bir ilk olan, İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarında tüm ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



İspir Belediyesi ve Başkan Ahmet Coşkun'un teşvikleri ile İpek Merve Coşkun'un öncülüğünde kurulan ve Erzurum'da bir ilk olan kadın kooperatifi, Ticaret Bakanlığı tarafından 3.sü düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarına özel davet edildi.



Kadınların tek amaçlarının çalışmayı üretime, üretimi kazanca dönüştürerek yarınların mutlu ve kalkınmış İspir'ini Ulusal ve Uluslararası zeminde öne çıkarmak olduğu belirtildi.



5 - 8 Aralık tarihleri arasında yapılan bu organizasyonda oldukça ilgi gören İspir'li kadınların bu oluşumu başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından takdirle karşılandı ve kendilerine ikram edilen İspir Kuru Fasulyesi başta olmak üzere diğer yerel ürünlerimiz de çok beğenildi.



Kuruluş aşamasından bugüne kadar rehberlik edip il'in kıymetli girişimi olarak değerlendiren Erzurum Ticaret İl Müdürlüğü de fuarda Kooperatifi yalnız bırakmadı.



Kooperatif Başkanı İpek Merve Coşkun dört gün süren organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada başta İspir'li kadınlarımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür etti. Başkan Coşkun "İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifimiz yaşamları için gönüllü ve aktif olarak emek veren kadınlarımızın yaptıkları çalışmaların kurumsal halidir. Tüm bu emeklerin sergilendiği fuarda bizleri yalnız bırakmayan ziyaretçilerimiz başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pencan, Erzurum İl Valimiz Okay Memiş, olmak üzere Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Ak Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK üyesi Harun Karacan, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, İspir Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Belediye Başkanımız Ahmet Coşkun, Uzundere Belediye Başkanımız Hilmi Aktoprak, Erzurum Ticaret İl Müdürü Muhammet Güneş, Türkiye Genelinde Faaliyet gösteren ve ziyaretimize gelen Erzurumlu Vakıf ve Dernek Başkanlarına, Ankara'da yaşayan hemşehrilerimize, dostlarımıza ve tabi ki Ankara halkına çok teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA