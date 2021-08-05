Son dakika haber... İspir'de sel felaketi: 1 kişi kayıp
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Son dakika haber... İspir'de sel felaketi: 1 kişi kayıp

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İspir'de sel felaketi: 1 kişi kayıp Erzurum İspir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde bir kişi kayboldu.

İspir'de sel felaketi: 1 kişi kayıp

ERZURUM - Erzurum İspir ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen selde bir kişi kayboldu.

Alınan bilgilere göre, İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya köyünde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sele neden oldu. Dere kenarında tünel inşaatında çalışan Mustafa Aksöyek, aniden gelen sele kapılarak kayboldu. Yanında çalışan arkadaşları durumu jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Erzurum merkezden çok sayıda ekip selin vurduğu bölgeye geldi. Sel akıntısına kapılarak kaybolan 39 yaşında ki Aksöyek'i arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber... İspir'de sel felaketi: 1 kişi kayıp
Son dakika haber... İspir'de sel felaketi: 1 kişi kayıp
Son dakika haber... İspir'de sel felaketi: 1 kişi kayıp
Son dakika haber... İspir'de sel felaketi: 1 kişi kayıp

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz

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