İspir'de kamu personeline koruyucu aile hizmetleri eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspir'de kamu personeline koruyucu aile hizmetleri eğitimi verildi

İspir'de kamu personeline koruyucu aile hizmetleri eğitimi verildi
AA / Köksal Sayın - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'na bağlı İspir Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından kamu personeline, koruyucu aile hizmetleri ve evlat edinme konularında eğitim verildi.

Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'na bağlı İspir Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından kamu personeline, koruyucu aile hizmetleri ve evlat edinme konularında eğitim verildi.

İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, koruma ve bakım altındaki çocukların, koruyucu aile hizmetlerinden faydalanarak daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmesinin önemi anlatıldı.

İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü İlhan Bektaş, koruyucu aile hizmetlerinin öneminden bahsederek, "Çocuklara yardım edebilmenin en iyi yolu, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanmasıdır. Bu konuda gayret sarf ediyoruz." dedi.

AA / Köksal Sayın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title