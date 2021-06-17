İspir'de dut hasadı
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İspir'de dut hasadı

İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Haberler | Güncel

İspir'de dut hasadı Erzurum'un İspir İlçesi'nde dut hasadı devam ediyor.

İspir'de dut hasadı

ERZURUM - Erzurum'un İspir İlçesi'nde dut hasadı devam ediyor.

İspir ilçesine bağlı Yeşilöz Köyü'nde köy halkı toplanarak dayanışma içerisinde her gün bir vatandaşın bağında dut topluyor. Ağaçların altına örtülerin serilmesinin ardından silkelenen ağaçlardan dökülen dutlar toplanmaya devam ediliyor.

Bölgeye has dutun sağlık için çok faydalı olduğunu dile getiren İspirli kadınlar, toplanan dutların pekmez, pestil ve kurutularak satıldığını dile getirdiler.

İspir'de dut hasadı
İspir'de dut hasadı
İspir'de dut hasadı
İspir'de dut hasadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz

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