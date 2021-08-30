İspir'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
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İspir'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İspir'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Anadolu Ajansı / Köksal Sayın - Haberler | Güncel

İspir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İspir ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Bünyamin Gündüz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam Murat Acar, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve kurum amirleri katıldı.

İspir'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İspir'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İspir'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
İspir'de Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Köksal Sayın

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