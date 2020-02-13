Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Elazığlı depremzedeler için toplanan 8 bin 800 lira yardım AFAD'ın hesabına yatırıldı.
13.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:06
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Elazığlı depremzedeler için toplanan 8 bin 800 lira yardım AFAD'ın hesabına yatırıldı.
İlçeye bağlı Sücüllü köyü muhtarı Ahmet Tünel öncülüğünde Elazığlı depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.
Köylüler ve cami imamlarının da katıldığı yardım kampanyasında toplam 8 bin 800 lira AFAD'ın banka hesabına yatırıldı.
Kaynak: AA