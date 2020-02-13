Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım
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Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Elazığlı depremzedeler için toplanan 8 bin 800 lira yardım AFAD'ın hesabına yatırıldı.

13.02.2020 19:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:06
Ispartalı köylülerden Elazığlı depremzedelere yardım

'nın ilçesinde Elazığlı depremzedeler için toplanan 8 bin 800 lira yardım 'ın hesabına yatırıldı.

İlçeye bağlı köyü muhtarı Ahmet Tünel öncülüğünde Elazığlı depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Köylüler ve cami imamlarının da katıldığı yardım kampanyasında toplam 8 bin 800 lira AFAD'ın banka hesabına yatırıldı.

Kaynak: AA
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