Isparta'nın 12 ilçesinde nüfus müdürlüklerine modern konsept
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'nın 12 ilçesinde nüfus müdürlüklerine modern konsept

Isparta'nın 12 ilçesinde nüfus müdürlüklerine modern konsept
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'nın 12 ilçesindeki Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri hizmet binaları yeni bir konseptle daha modern hale getirildi.

Isparta'nın 12 ilçesindeki Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri hizmet binaları yeni bir konseptle daha modern hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen ve nüfus müdürlüklerinin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi adına "Hayatınızın Her Anında" sloganıyla yeni konsept çalışmaları 12 ilçede tamamlandı. Isparta Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi'nin mali destekleriyle 3 hafta önce başlayan çalışmalar sonucunda yeni hizmet alanları vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.

Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu Aksu ve Eğirdir ilçelerinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerini ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı. Yeni konseptin müdürlüklere çok yakıştığını belirten Vali Seymenoğlu çalışanlara yeni hizmet alanlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Hayatınızın Her Anında" sloganıyla yenilenen Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinde başta T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport, doğum-ölüm ve evlenme tescili, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, vatandaşlık işlemleri gibi bir çok alanda vatandaşlara hizmet veriliyor. - ISPARTA

Isparta'nın 12 ilçesinde nüfus müdürlüklerine modern konsept
Isparta'nın 12 ilçesinde nüfus müdürlüklerine modern konsept
Isparta'nın 12 ilçesinde nüfus müdürlüklerine modern konsept

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Cafe ve restoranlar açılmayı bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Antony Blinken Bekir Pakdemirli
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Enes Ünal Ergin Ataman Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'nın 12 ilçesinde nüfus müdürlüklerine modern konsept - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 11:44:44. #1.15#

title