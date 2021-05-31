Isparta'nın 12 ilçesinde nüfus müdürlüklerine modern konsept

Isparta'nın 12 ilçesindeki Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri hizmet binaları yeni bir konseptle daha modern hale getirildi.

Isparta'nın 12 ilçesindeki Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri hizmet binaları yeni bir konseptle daha modern hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen ve nüfus müdürlüklerinin vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmesi adına "Hayatınızın Her Anında" sloganıyla yeni konsept çalışmaları 12 ilçede tamamlandı. Isparta Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi'nin mali destekleriyle 3 hafta önce başlayan çalışmalar sonucunda yeni hizmet alanları vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.

Bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu Aksu ve Eğirdir ilçelerinde Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerini ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı. Yeni konseptin müdürlüklere çok yakıştığını belirten Vali Seymenoğlu çalışanlara yeni hizmet alanlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Hayatınızın Her Anında" sloganıyla yenilenen Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinde başta T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport, doğum-ölüm ve evlenme tescili, nüfus kayıt örneği, yerleşim yeri belgesi, vatandaşlık işlemleri gibi bir çok alanda vatandaşlara hizmet veriliyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı