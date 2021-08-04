Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek
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Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek

Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Isparta Valiliğinin talebi üzerine yangına müdahale için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personelini görevlendirdi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Milli Parkı'nda başlayan yangın için TSK devreye girdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta Valiliğinin talebi üzerine yangına müdahale için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personelini görevlendirdiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir" denildi.

Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek

KOVADA MİLLİ PARKI'NDA YANGIN ÇIKTI

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda, saat 21.00 sıralarında yangın başladı. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve vatandaşlar müdahale etti. Arazinin dağlık bölümüne araçlar ulaşamadığı için iş makinelerinin yol açması bekleniyor. Yüzlerce vatandaş da dünyaca ünlü Kovada Milli Parkı'ndaki yangını söndürmek için seferber oldu. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yangını duyar duymaz olay yerine gitti.

Isparta'daki yangına Dağ Komando Okulu Komutanlığı müdahale edecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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