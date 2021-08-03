Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki yangın ikinci gününde 3 köy ve 2 mahallede devam ederken, söndürülen alanlar havadan görüntülendi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyündeki yangın ikinci gününde 3 köy ve 2 mahallede devam ederken, söndürülen alanlar havadan görüntülendi.

Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda dün saat 11.30 sıralarında çıkan yangın kısa sürede etrafındaki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına Isparta ve çevre ilçeler ile Burdur, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden de çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Vatandaşlar da ekiplere her türlü desteği veriyor. İlk gün Çandır köyü, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ile Camili ve Yıldız Mahallerinde etkili olan yangın bugün Selimler köyü, Yıldız Mahallesi ve Bayduş Mahallelerinde devam etti. Yangına 1 uçak, 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 41 iş makinesi, 9 su tankeri, 273 personel ve belediye itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yangında Çandır köyünde 15 ev hasar görürken, dumandan etkilenen 20 kişi de ayakta tedavi edildi.

Söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Yangında söndürülen alanlar havadan görüntülendi. Görüntülerde Çandır köyündeki ormanlık alan ile Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın etrafındaki alanların tamamen yandığı görülüyor. Isparta'nın doğa harikası bir yere sahip olan Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın etrafındaki ormanlık alanlarının küle dönmesi görenleri hüzne boğdu.

Öte yandan bölgede yangına ilişkin hasar tespit çalışmaları da başladı. Ekipler evleri hasan gören vatandaşlarla görüşerek bilgilerini alırken, tarımsal alanlara ilişkin zarar tespitinin yangının tamamen söndürülmesinin ardından başlayacağı öğrenildi. - ISPARTA

Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Isparta'daki Çandır köyünde söndürülen alanlar havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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