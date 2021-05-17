Isparta'da tam kapanmanın ardından yoğunluk

Isparta'da tam kapanma sürecinin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, kent merkezinde banka, döviz büroları ve fatura ödeme noktalarının önlerinde kuyruklar oluştu.

Isparta'da tam kapanma sürecinin ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, kent merkezinde banka, döviz büroları ve fatura ödeme noktalarının önlerinde kuyruklar oluştu.

Covid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayan 17 günlük tam kapanma bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında tam kapanmanın sona ermesiyle 1 Haziran'a kadar sürecek olan 'kademeli normalleşme' dönemi başladı.

Isparta'da tam kapanmanın ardından vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Temiz hava almak isteyen vatandaşlar parklarda oturarak, vakit geçirdi. Kent merkezinde tam kapanmanın ardından yaya ve araç yoğunluğu da yaşandı. Özellikle banka, döviz büroları ve fatura ödeme noktalarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Emniyet ekipleri de kent merkezinde sürekli olarak vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Akdeniz'in en çok vaka görülen kenti

Sağlık Bakanlığının son tablosuna göre Isparta'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 211,44 olarak belirlendi. Isparta, bu rakam ile Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen kenti oldu.

"Şimdiden sonra artık dikkat edeceğiz"

17 günün ardından dışarı çıktığı için mutlu olduğunu belirten Emine Berber, "Artık sosyal mesafeye dikkat edelim. Tam kapanmada evdeydik. Yedik, içtik, yattık ve kilo aldık. Evde orucumuzu tuttuk, namazımızı kıldık. Kapanma bize biraz zor geldi. Şimdi dışarı çıktık, memnunuz. Şimdiden sonra artık dikkat edeceğiz. Herkes çok dikkat etsin. Bizler nasıl dikkat ediyorsak, onlar da dikkat etsinler" dedi.

"Kalabalığa girmeyeceğim"

Mehmet Şenkaya da serbestliğin çok güzel birşey olduğunu söyledi. Evde kapanmanın insanın psikolojisini olumsuz etkilediğine değinen Şenkaya, "Bankadaki işlemim var onun için dışarı çıktım. Ayrıca telefonum bozuldu, onu yaptıracağım. Kalabalığa girmeyeceğim. Aşımızı olduk ama kalabalığa girmeyeceğim. İşimi görüp tekrar eve döneceğim" diye konuştu.

"Bu büyük bir virüs dikkat etmeliyiz"

Afganistan uyruklu Babur Bison ise uzun bir süre sonra dışarıya çıktığını ancak çarşının çok kalabalık olduğunu belirtti. Tedbirlere dikkat ettiğini kaydeden Bison, "Biraz durup sonra eve döneceğim. Tedbirlere dikkat ediyoruz. Dikkat etmezsek kendimiz için büyük bir zarar. Bu virüs çok büyük bir virüs" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı