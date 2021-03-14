Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

Aşıdan korkan hayvanlar ahırın demirlerini söktü... O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı

ISPARTA - Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Gölbaşı köyündeki bir çiftlikte, şap aşısı yapmak için gelen görevlileri gören büyükbaş hayvanlar, strese girip ahırın demirlerini söktü. Hayvanların şap aşısına karşı eylemi ahırın güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Gölbaşı köyünde Süleyman Avşar'a ait büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulamak için çiftliğe gitti. Büyükbaş hayvanlar, şap aşısı uygulayacak 2 görevliyi görünce strese girip, ahırın demirlerini yerinden söktü. O anlar ahırın güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hayvanlar ise şap aşısından yine de kurtulamadı. Çiftlik sahibi Süleyman Avşar, olay sonrası ahırın sökülen kısmını yeniden inşa etti.

"Strese girince yıktılar"

Süleyman Avşar, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden 2 görevlinin şap aşısı için ahıra geldiğini belirterek, "Ahırda inekler strese girince buraları yıktı, bize de buraları yeniden yapmak düştü. Bizim başımıza böyle bir şey geldi. Başka arkadaşlar ahırlarını daha sağlam yapsınlar, onlara bu durum örnek olsun" dedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Büyükbaş hayvanların ahırın demirlerini yerinden sökme anları ahırın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen görevlilerin hazırlık yaptıkları sırada büyükbaş hayvanların geriye doğru giderek, ahırın demirlerini yerinden sökmesi yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı