Isparta'da orman yangını tatbikatı
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Isparta'da orman yangını tatbikatı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Yerel

- Isparta'da orman yangını tatbikatı Senaryo gereği ormanlık alanda çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti Orman Bölge Müdürü Ulusoy: "2020'de ormanda çıkan 70 yangının yarısından fazlası ziraat alanı ve bahçelerden sıçradı" "Vatandaşımızın yaz ayında açık alanlarda ateş yakmaması...

- Isparta'da orman yangını tatbikatı

Senaryo gereği ormanlık alanda çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti

Orman Bölge Müdürü Ulusoy: "2020'de ormanda çıkan 70 yangının yarısından fazlası ziraat alanı ve bahçelerden sıçradı"

"Vatandaşımızın yaz ayında açık alanlarda ateş yakmaması gerekir"

ISPARTA - Isparta'da yaz aylarının gelmesi nedeniyle düzenlenen tatbikatta senaryo gereği ormanlık alanda çıkan yangına ekipleri kısa sürede müdahale ederek, söndürdü. Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, vatandaşları yaz aylarında açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangın söndürme havuzlarına girmemeleri konusunda uyardı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte olası orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek için tatbikat gerçekleştirdi. Sav beldesi yakınlarında gerçekleştirilen tatbikatta, ilk olarak personellere teknik bilgilendirme yapıldı. Daha sonra senaryo gereği ateş yakıldı. Ekipler, telsiz anonsuyla haberleştikten sonra yangına müdahale etti. 6 personel, 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 adet ilk müdahale aracının katıldığı tatbikatta yangın söndürüldü.

"Yangın sezonuna hazırız"

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, her yol yangın sezonunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, ekipmanlarla sezona hazır olduklarını söyledi. Ulusoy, "Müdürlüğümüzün araç parkında 8 adet su ikmal aracı, 43 adet arazöz, 55 adet ilk müdahale aracı, 7 adet dozer ve 7 adet greyderimiz var. Bunlarla yangınlara mücadele ediyoruz. 26 adet orman gözlemleme kulemizde 24 saat ormanlarımızı gözetliyoruz" dedi

"Vatandaşlarımız su havuzlarına girmesinler"

Yangınlarla mücadelede su havuzlarının önemli olduğunu ve kentte 44 tane yangın söndürme havuzu bulunduğunu ifade eden Refik Ulusoy, "300-500 tonluk havuzlarımızı dolduruyoruz. Havuzlarımızın etrafını çeviriyor ve kapısına kilit asıyoruz. Ama zaman zaman vatandaşlarımızın bu havuzlara girip, boğulmaları olabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Büyükler ve küçükler olarak herkesin dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

"Yangınların yüzde 92'si insan eliyle çıkıyor"

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 92'sinin insan eliyle çıktığını kaydeden Ulusoy, "İnsanımız ateş yakmazsa orman yangınlarının çok aza ineceğini düşünüyorum. Sayıyı azaltmak riski azaltmak demektir" dedi.

"Birçoğunu küçükken söndürürüz"

Yangına müdahale sürecini anlatan Ulusoy, "Yangın olduğunda ihbar gelir gelmez ekiplerimiz hareket eder. Yangına en kısa sürede doğru şekilde müdahale eder ve birçoğunu küçükken söndürürüz. Kamuoyu sadece büyük yangınlardan haberdar olur" diye konuştu.

"2020 yılında 70 orman yangınına müdahale ettik"

Ulusoy, 2020 yılında Isparta'da 70 orman, 122 adet de orman dışı ziraat alanı yangınına müdahale ettiklerini söyledi. Orman içinde çıkan 70 yangının yüzde 50'den fazlasının ziraat alanı ve bahçelerden çıkan yangınların ormanlık alana sıçradığını belirten Ulusoy, "Vatandaşımızın yaz ayında açık alanlarda ateş yakmaması gerekir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Çünkü yaz ayında yakılan her ateş bizim için risk oluşturuyor. Vatandaşların bizlere destek olmalarını açık alanda ateş yakmamalarını gördüklerine müdahale etmelerini, uyarmalarını bize haber vermelerini istiyoruz" dedi.

Isparta'da orman yangını tatbikatı
Isparta'da orman yangını tatbikatı
Isparta'da orman yangını tatbikatı
Isparta'da orman yangını tatbikatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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