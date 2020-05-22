Isparta'da, 'maske' takmayan 195 kişiye 614 bin TL ceza
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Isparta'da, 'maske' takmayan 195 kişiye 614 bin TL ceza

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında açık alanda maske takma zorunluluğu getirilen Isparta'da, bu kurala uymayan 195 kişiye toplam 614 bin 250 TL ceza kesildi.

Isparta'da, 'maske' takmayan 195 kişiye 614 bin TL ceza
22.05.2020 20:06 | Son Güncelleme: 22.05.2020 20:09

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında açık alanda maske takma zorunluluğu getirilen Isparta'da, bu kurala uymayan 195 kişiye toplam 614 bin 250 TL ceza kesildi.

Isparta Valiliği, İl Pandemi Kurulu'nun önerisi ile il genelinde tüm açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi. Karara kent genelinde büyük çoğunlukta uyuldu. Uymayan vatandaşlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, kontroller yapldı. İl genelinde, 11 Mayıs ile 22 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde, maske takma zorunluluğuna uymayan 190 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer TL'den toplam 598 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde ise maske takma zorunluğuna uymayan 5 kişiye toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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