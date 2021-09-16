Isparta'da KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi - Haberler
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Isparta'da KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Isparta'da KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) başvuru sonuçlarına göre kent merkezindeki yurtların yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını söyledi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) başvuru sonuçlarına göre kent merkezindeki yurtların yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını söyledi. Gevrek, "Yurtlarımıza müracaat eden hiçbir öğrencimiz açıkta kalmadı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Genel Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarının başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Isparta merkezde bulunan 15 bin kapasiteli yurtlar, başvuru yapan tüm öğrencilerin taleplerini karşıladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, başvuru yapan hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını ve yurda yerleştirildiğini belirtti.

11 bin 644 öğrencinin tamamı yerleştirildi

Kentteki 15 bin kapasiteli yurtlara 11 bin 644 öğrencinin yerleştirildiğini ifade eden Gevrek, yurtların çok talep gördüğünü söyledi. Gevrek, "Kent merkezinde 3 bin 874 erkek ve 7 bin 770 kız olmak üzere toplam 11 bin 644 müracaat eden her öğrencimiz yerleştirildi. Yerleşenlerin sonuçlarına göre doluluk oranı yüzde 90 oldu. Türkiye'de müracaat edip yerleştirilen yurtlar arasında en iyi illerden birisiyiz" dedi. - ISPARTA

Isparta'da KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Isparta'da KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Isparta'da KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Isparta'da KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Isparta'da KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

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Haber: Isparta'da KYK yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi - Haberler
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