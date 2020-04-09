Isparta'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi
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Suudi Arabistan, Karantina, Isparta

Isparta'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi

Isparta'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi Isparta'dan tahliye edilen umreci sayısı 472'ye ulaştı Isparta'da daha önce Kovid-19 testleri pozitif çıkması sonucu tedavi edilen ve iyileşen 39 umreci daha memleketlerine gönderildi.

09.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:49
Isparta'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi

Isparta'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi

Isparta'dan tahliye edilen umreci sayısı 472'ye ulaştı

ISPARTA - Isparta'da daha önce Kovid-19 testleri pozitif çıkması sonucu tedavi edilen ve iyileşen 39 umreci daha memleketlerine gönderildi. Kentten tahliye edilen umreci sayısı 472'ye çıktı.

Suudi Arabistan'daki umre ziyareti sonrası Türkiye'ye dönen 586 umreci, 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina alındı. Karantina altındaki umrecilerden Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve kentteki hastanelerde tedavi edildikten sonra korona virüsten kurtulan kişilerin memleketlerine gönderilme işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda tedavileri sonrasında Kovid-19 testleri negatif çıkan 39 kişi daha evlerine gönderildi. Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'na gelen 2 otobüs ile 39 umreci, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.

Çakmak: "Vatandaşlarımız tedbirlere uysunlar"

Isparta'da kendilerine çok iyi bakıldığını belirten Mahmut Çakmak, "Devletimizden Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bize burada dört dörtlük baktılar. Hiçbir eksikliğimiz olmadı. Vatandaşlarımız tedbirlere uysunlar. İnşallah bu süreci atlatacağız" dedi.

Korkmaz: "10 günü hastanede geçirdim"

Abdullah Korkmaz da 22 gündür Isparta'da olduğunu belirterek, 10 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Korkmaz, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Toplam 472 kişi tahliye edildi

Bugün tahliye edilen 39 kişi ile birlikte Isparta'dan memleketlerine gönderilen umreci sayısı 472'ye ulaştı.

Öte yandan umrecilerden 110 kişinin de önümüzdeki günlerde test sonuçlarına göre tahliye edileceği öğrenildi.

Isparta'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi

Kaynak: İHA

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Isparta'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 39 umreci memleketlerine gönderildi
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