Isparta'da korona virüs mücadelesi
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Isparta Valiliği, Fahrettin Koca, Isparta, Güncel

Isparta'da korona virüs mücadelesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illerin yeni tip korona virüs (kovid-19) vaka sayılarını açıklamasının ardından 245'ini umreden dönen ve Isparta'da misafir olarak bulunan vatandaşların oluşturduğu 268 vakanın bulunduğu Isparta'da da yollar ve sokaklar boş kaldı, tedbirler artırıldı.

02.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:38
Isparta'da korona virüs mücadelesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illerin yeni tip korona virüs (kovid-19) vaka sayılarını açıklamasının ardından 245'ini umreden dönen ve Isparta'da misafir olarak bulunan vatandaşların oluşturduğu 268 vakanın bulunduğu Isparta'da da yollar ve sokaklar boş kaldı, tedbirler artırıldı.

Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun "114. Cadde, 113. Cadde Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesinde araçların duraklama yapması ve park etmesinin yasaklanması" kararı gereğince caddelere güvenlik şeritleri çekildi. Vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunduğu market, büfe ve bakkal gibi iş yerlerinin önünde vatandaşların oturabileceği masa ve sandalyeler kaldırılacak, bu gibi iş yerlerinin önünde oturmalarına izin verilmiyor. Ayrıca il merkezindeki pazar yerlerine farklı şehirlerden gelen pazarcıların sağlık kontrolleri gerçekleştirildikten sonra satış yapmasına izin verilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yeni tip korona virüs (kovid-19) ile ilgili bilim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ilk kez illerin korona virüs vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Isparta, 268 vaka ile en çok korona virüslü hasta bulunan ilk 10 il içerisinde 6. sırada yer aldı. Bu açıklamanın ardından AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kentteki 268 korona virüslü vakadan 245'inin Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Murad Hüdavendigar Yurdunda karantinaya alınan umreci kafilelerinde olduğunu açıkladı.

Açıklamaların ardından bugün kentin en yoğun yerleri olan Mimar Sinan Caddesi, 6 Mart Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde yaya ve trafik yoğunluğunun oldukça azaldığı görüldü. Şehir merkezinde sadece banka önleri ve PTT önünde oluşturulan kuyruklarda yoğunluk yaşanıyor. Emniyet ekipleri de sürekli olarak banka ve PTT önündeki vatandaşlara evde kalmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonsla çağrılarda bulunuyor.

Yoğun caddelere park yasağı

Öte yandan Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun "114. Cadde, 113. Cadde Mimar Sinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesinde araçların duraklama yapması ve park etmesinin yasaklanması" kararı gereğince caddelere güvenlik şeritleri çekildi. Buralarda araçlara park yaptırılmıyor.

Vatandaşlara çıkartmalı uyarı

Isparta Valiliği görevlileri de merkez PTT şubesi ve banka şubeleri önlerine 1,5 metre aralıklarla "Sağlığın İçin Burada Dur, Sosyal Mesafeni Koru" ve "Evde Kal Isparta" uyarılarının bulunduğu çıkartmaları yapıştırdı. Uyarıları gören vatandaşlar ise 1,5 metre kuralına uyarak sıraya geçti.

Duraklarda 3 ve daha fazla kişinin yan yana bulunması engellenecek

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yeni kararlar da aldı. Yeni tedbirlere göre şehir merkezinde halk otobüsü sefer sayıları azaltılacak ve otobüs duraklarında 3 ve daha fazla kişinin aynı anda bulunmayacak.

Bakkal ve market önünde oturmak yasak

Ayrıca kurulda vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunduğu market, büfe ve bakkal gibi iş yerlerinin önünde vatandaşların oturabileceği masa ve sandalyeler kaldırılacak, bu gibi iş yerlerinin önünde oturmalarına izin verilmeyecek.

İl dışından gelen pazarcılar sağlık kontrolünden geçirilecek

Kurulun aldığı diğer bir karar ise sanayi bölgesiyle ilgili oldu. Sanayi bölgesindeki iş yerlerinde çalışanların ve vatandaşların kalabalıklar oluşturmasına izin verilmeyecek. Ayrıca İl merkezindeki pazar yerlerine farklı şehirlerden gelen pazarcıların sağlık kontrolleri gerçekleştirildikten sonra satış yapmasına izin verilecek. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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