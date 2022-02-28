Isparta'da köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Haberler

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Isparta'da köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

AA, Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Isparta'da bir inşaat firmasına ait köpeğin saldırısında 13 yaşında çocuk başından yaralandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da bir inşaat firmasına ait köpeğin saldırısında 13 yaşında çocuk başından yaralandı.

Çünür Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Sarı Ortaokulunda eğitim gören Ahmet Efe Erol (13), okul çıkışında arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada bir inşaat firmasına ait kangal cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin, durumu 112 Acil Servis Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Saldırıda başından yaralanan Erol'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Erol, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Erol'un teyzesi Günay Gület, AA muhabirine, mahallede çok köpek olduğunu söyledi.

Kendisinin de hayvanları çok sevdiğini belirten Güler, "Yeğenimi ısırmış, hali içler acısı. Yarın tekrar enfeksiyon bölümüne gelecek. Başına dikiş atıldı, her yeri yara bere içinde. Bu köpeklere bir önlem alınsın." diye konuştu.

Isparta'da köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Isparta'da köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Isparta, İnşaat, Şehit, Okul, Güncel, Haberler

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