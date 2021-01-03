Isparta'da kayıp olarak aranan kadının Burdur'da cesedi bulundu
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Isparta'da kayıp olarak aranan kadının Burdur'da cesedi bulundu

03.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:20
Isparta'da kayıp olarak aranan kadının Burdur'da cesedi bulundu

ISPARTA'da 13 gündür kayıp olarak aranan Gülsüm Doğan'ın (31), Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda cansız bedeni bulundu.

ISPARTA'da 13 gündür kayıp olarak aranan Gülsüm Doğan'ın (31), Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda cansız bedeni bulundu.

Isparta'nın Sermet Mahallesi'nde oturan Gülsüm Doğan, 22 Aralık'ta evinden çıkıp, en son Gökçay Mesire Alanı'nda görüldükten sonra ortadan kayboldu. Yakınlarının bir daha haber alamayınca yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarını devam ettiren AFAD ekipleri, bugün sabah saatlerinde, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki dağlık alanda Doğan'ın cesedine ulaştı. Gülsüm Doğan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. 


Isparta'da kayıp olarak aranan kadının Burdur'da cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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