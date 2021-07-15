Isparta'da işçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da işçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı

Isparta'da işçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da güvenlik önlemi almadan vinçle metrelerce yüksekliğe çıkan işçi, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Isparta'da güvenlik önlemi almadan vinçle metrelerce yüksekliğe çıkan işçi, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise otobüs durağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kaymakkapı Meydanı'nda meydana geldi. Orta refüjdeki reklam panosunda çalışma yapan bir firmanın işçileri iş güvenliğini hiçe saydı. Vinç operatörü, cep telefonuyla oynadığı sırada bir işçi askıda asılı şekilde hiçbir önlem almadan metrelerce yükseğe çıktı. O onlar ise otobüs durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yapılan çalışmayı şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Fotoğrafta vinç operatörünün cep telefonuyla oynadığı sırada işçinin de askı ile metrelerce yüksekte olduğu görülüyor. - ISPARTA

Isparta'da işçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı
Isparta'da işçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı
Isparta'da işçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı
Isparta'da işçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Deniz Akkaya Petek Dinçöz Sertab Erener
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Alper Yılmaz Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da işçinin hayatını hiçe sayan çalışma güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:38:45. #1.14#

title