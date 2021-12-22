ISPARTA (İHA) - Isparta'da evi yanan yaşlı çift kendilerini sokağa zor attı

Kimsenin yaralanmadığı yangında evde büyük çapta maddi hasar oluştu

ISPARTA - Isparta'da yaşlı çiftin evinde bacada başlayan yangın çatıya sıçradı. Kısa sürede yükselen alevler sebebiyle paniğe kapılan yaşlı karı koca evi terk edip alevlerden kurtuldu.

Olay bugün saat 14.45 saatlerinde Isparta Fatih Mahallesi 4986 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada başlayan alevler bir anda büyüyerek yayılmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran 80 yaşındaki Hüseyin Dinçer ve eşi alevlerin büyümesiyle panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 5 ayrı ekibin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi. Yangında kimse yara almazken Dinçer ailesinin evinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Fatih Mahallesi muhtarı Recep Gürdal, " Hüseyin Dinçer amcamızın çatı bölgesinde saat 14.45 sularında bacadan kaynaklanan yangın çıktı. 5 itfaiye aracıyla birlikte anında müdahale edildi. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Can kaybımız yok çok şükür mal kaybımız var, bunlar telafi edilir inşallah, devletimizin yetkilileri hemen geldiler müdahale ettiler." dedi

Evi yanan 80 yaşındaki Hüseyin Dinçer, soba yanarken bacanın kurumlarının yandığını birkaç kez kontrol ettim duman çoğaldı, kiremitin altından duman çıkmaya başladı. Yukarı çıktım bacadaki çatlakların bulunduğu yerde kağıtlar tutuşmuş onları söndüremedim, bir anda alevler yükseldi İtfaiye çabuk geldi." dedi.

Yangınla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.