Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak
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Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak

Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaşlı, engelli ve kimsesiz olan vatandaşların küçükbaş kurbanlarının belediye ekipleri tarafından kesileceğini belirterek, bugüne kadar 200 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaşlı, engelli ve kimsesiz olan vatandaşların küçükbaş kurbanlarının belediye ekipleri tarafından kesileceğini belirterek, bugüne kadar 200 kişinin başvuru yaptığını söyledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kurban Bayramı öncesinde belediyeye bağlı Yazısöğüt köyünde bulunan Canlı Hayvan Pazarını ziyaret etti, bayramda vatandaşların kurbanlarının kesileceği Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı mezbahada incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hayvan pazarındaki ziyaretinde kurbanlık pazarlığında bulunanlar arasında yapılan pazarlıklara aracılık etti.

Hayvan pazarında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen, bayramlarını kutladı, gelecek yıllarda fiziki ortamların daha da iyileştirilmesi noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

"Tüm imkanlar sağlandı"

Mezbahadaki hazırlıkların da tamamlandığını ve kurban kesimine hazır hale getirildiğini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen yıl olduğu gibi kurban kesimine gelen vatandaşların rahat etmesini sağlayacaklarını söyledi. Kurban kesimine gelen vatandaşlara sabah kahvaltısı gibi ikramlarda bulunacaklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen, mezbahada yaklaşık 200 büyükbaş hayvanın kesileceğini aktardı. Vatandaşlar için dinlenme alanları, namazlarını kılabilecekleri yerlerin hazırlandığını belirten Başdeğirmen, "Geçen yıla göre kasap sayımızı artırdık. Her türlü tedbirimizi aldık, veterinerlerimiz hayvanların kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Kesilen kurbanlar veterinerlerimizin kontrolü ile beraber vatandaşlarımıza teslim edilecek. Vatandaşımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri, bayramlarını geçirmeleri için tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

"200'e yakın vatandaşımızın kurbanını keseceğiz"

Mezbaha hizmetlerinin yanı sıra bu bayramda da 44 mahalle muhtarı aracılığıyla belirlenen küçükbaş kurban alma imkanı olup, yaşlı, engelli ve kimsesiz olan vatandaşların da kurbanları kesilecek. Başkan Başdeğirmen, "Kestiremeyen bu vatandaşlarımızın da kurbanlarını ücretsiz olarak biz kesiyoruz. 24 kasabımız ve 3 veteriner hekimimiz bu konuyla ilgili görevlendirildi. Şu ana kadar bize bildirilen 200'e yakın vatandaşımızın kurbanını keseceğiz ve teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Kurbanları belirlenen alanlarda keselim"

Kesimhane noktalarında yoğunluk oluşmaması adına da gereken tedbirleri aldıklarını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Kurban kesimlerinin belirlenen alanlarda yapılmasını isteyen Başdeğirmen, kesimlerin de ehil kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Başdeğirmen, "Kurbanlar kesildikten sonra atıklarının da iyi bir şekilde muhafaza ve bertaraf edilmesi, gelişi güzel atılmamasını rica ediyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak
Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak
Isparta'da engelli ve yaşlıların kurban kesim işlemini belediye yapacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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