Isparta'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Çakıcı'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Süreyya Sadi Bilgiç Caddesi'nde elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Çakıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş