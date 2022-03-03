Isparta'da devrilen kar küreme aracındaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Isparta'da devrilen kar küreme aracındaki 2 kişi yaralandı

AA, Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta'da devrilen kar küreme aracındaki 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ULUBORLU, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Uluborlu ilçesinde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

M.D'nin kullandığı 06 DF 5132 plakalı kar küreme aracı, İleyda köyünde devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki İ.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin adından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Isparta'da devrilen kar küreme aracındaki 2 kişi yaralandı

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Uluborlu, Isparta, kar, Güncel, Haberler

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