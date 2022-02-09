Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Isparta'da demir parmaklıklar arasında sıkışan sokak köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da demir parmaklıklar arasında sıkışan sokak köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Kampüsünde karşıdan karşıya geçmek isterken demir parmaklıklara sıkışan sokak köpeğinin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Uğraşlar sonucunda kurtarılan köpek, itfaiye ekipleri tarafından tedavisi için barınağa götürüldü. - ISPARTA

Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, İtfaiye, Köpek, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title