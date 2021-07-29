Isparta'da çoban, evine girmeye çalışan dayı ve yeğenini tüfekle öldürdü
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Isparta'da çoban, evine girmeye çalışan dayı ve yeğenini tüfekle öldürdü

Isparta'da çoban, evine girmeye çalışan dayı ve yeğenini tüfekle öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Akçaşar köyünde bir çoban, evine girmeye çalışan dayı ve yeğenini tüfekle vurarak öldürdü.

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Akçaşar köyünde bir çoban, evine girmeye çalışan dayı ve yeğenini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, gece 01.30 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Akçaşar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Altıkapı köyünde ikamet eden ve hayvan alım satım işiyle uğrayan Emrah Kara (34), yeğeni Eflatun Karaduman (19) ile birlikte gece saatlerinde kamyonetle Akçaşar köyü Kocadere mevkiine geldi. Dayı ve yeğeni, L.K.'nın çobanlık yaptığı ağılın yanındaki eve girmeye çalıştı. L.K., önce tüfekle havaya ateş etti, daha sonra ise iddiaya göre üzerine yürüyen dayı ve yeğenini vurdu. L.K.'nın haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Emrah Kara ve Eflatun Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dayı ve yeğenin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, L.K.'yı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. L.K.'nın yaklaşık bir ay önce çobanlık yapmak üzere Hakkari'den Yalvaç'a geldiği ve 3 gün sonra 18 yaşına gireceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Isparta'da çoban, evine girmeye çalışan dayı ve yeğenini tüfekle öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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