Isparta'da asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Isparta'da asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da asansör boşluğuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Isparta'da bir binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Isparta'da bir binanın asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı.

Muhammet Aslan, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Aslan, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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