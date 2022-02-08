Isparta'da 9 köy hala elektriksiz

ISPARTA (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 11 saatlik kar yağışı sonrası 6 gündür elektrik enerjisi sorunu yaşanan Isparta'daki son durumu açıkladı. Bilgiç, elektriksiz köy sayısının 9 olduğunu, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Başkan Başdeğirmen ise "Meteoroloji'ye göre sabaha karşı başlayacak kar yağışı 7-8 saat sürecek. Yeniden kar geliyor, 10-20 santim olacağı tahmin ediliyor" dedi.

Isparta'da, 3 Şubat Perşembe günü, 11 saat yağan kar sonrası elektriklerin kesildiği il merkezindeki 44 mahallenin tamamına enerji verildiği açıklandı. Dün itibarıyla 53 olan, elektrik sorunu yaşanan köy sayısının da 9'a düştüğü ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. TBMM Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de kentteki son durumla ilgili bilgi verdi. İlk gün 135 bin abonenin etkilendiği kar yağışıyla afet yaşadıklarını belirten Bilgiç, 2 binin üzerinde noktadaki hatlarda hasar oluştuğunu, peyderpey bu hatlara müdahale edildiğini söyledi. Ekiplerin güçlendirildiğini, 635 ekiple çalışmaların Isparta genelinde devam ettiğini anlatan Bilgiç, "Şu an sadece 9 köyümüz kaldı henüz elektriğe kavuşturulamamış. Onlara da en kısa sürede elektrik vermek için bütün ekipler çalışıyor. Maddi hasarla ilgili bütün kurumlar AFAD, tarım, çevre ve şehircilik il müdürlükleri tespit çalışmalarını yapmaya devam ediyor" diye konuştu.

Bir mahallede pazar yerinin yıkıldığını, Halıkent pazar yerinin de hasar gördüğünü ve yıkılması gerektiğinin, hasar tespit çalışmaları sonucu bildirildiğini belirten Başkan Başdeğirmen, elektrik hatları ve kesintilerle ilgili eleştiriler üzerine de "Vatandaşlarımız açısından aslında eleştiri değil, ulaşabildikleri tek yer bizdik çünkü bizden sürekli destek istediler. Eleştiriyi yapanların amaçları ise farklıydı, biz elektrikle ilgili bir kuruluş değiliz. Özel şirketlerin takip ettiği bir işlem bu. Çok büyük bir afetti, gerçekten çok büyük bir yağıştı. 20 yılın üzerinde böyle bir şey görmedik ama çok şükür bir ölüm, yaralanma olayımız olmadı. Herhangi bir vatandaşımızın enerji kesintisi dışında kazalı, hastalıklı bir durum yaşanmadı" diye konuştu.