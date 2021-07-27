Isparta'da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber alınamıyor
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Isparta'da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber alınamıyor

Isparta'da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da yalnız yaşayan 82 yaşındaki Veli Karaboğa 7 Temmuz'da çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Isparta'da yalnız yaşayan 82 yaşındaki Veli Karaboğa 7 Temmuz'da çıktığı evine bir daha geri dönmedi. 20 gündür Karaboğa'dan haber alamayan çocukları babalarının bulunması için yardım bekliyor.

Emre Mahallesi'nde 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Veli Karaboğa, 7 Temmuz günü sabah saatlerinde evinden yürüyerek çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Karaboğa'nın 4 çocuğu babalarının bulunması için polise başvurdu. Yapılan incelemede Karaboğa'nın kaybolduğu gün kent merkezinde 2 güvenlik kamerasına yürürken görüntüsü yansıdı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen Veli Karaboğa'dan henüz bir haber alınamadı. Çocukları, babalarının bulunması için yardım talep ediyor.

"Polise bildirimlerimizi yaptık"

Babasının 7 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 sıralarında evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirten Yükselen Karaboğa, güvenlik kamerası görüntülerinin dışında kendisi hakkında bilgilerinin olmadığını söyledi. Karaboğa, "Polise bunlarla ilgili bildirimler yapıldı. Diğer vatandaşlarımızdan babamı görmüşlerse polisi ve bizi bilgilendirmelerini istiyoruz" dedi.

"Daha önce Antalya'dan çok alıp geldik"

Babasının yalnız yaşadığını ve daha önce de sık sık bu tür kaybolmalar yaşadığını anlatan Yükselen Karaboğa, "Bir yıl boyunca babamı Antalya'dan defalarca aldık geldik. Polis de taksi göndererek aldı. En son kendisine Antalya'da motosiklet çarpmış, acilden topladık. Oradan alıp geldikten sonra bir ay, bir buçuk ay iyi durumdaydı. Sonra tekrar İlavus dediğimiz yer burada oradan jandarma aracılığıyla yine eve getirttik. Ayın 7'sinde yine gitti bir daha gelmedi" dedi.

"İlk kez bu kadar uzun süre ulaşamadık"

İlk kez bu kadar uzun süre babalarına ulaşamadıklarına değinen Karaboğa, "Daha önce 2-3 günde polis bize mutlaka dönüş yapıyordu. Hiçbir husumetlisi yok. Kendisi sosyal bir insan değildi, evinde kendi başına yaşayan, kedileriyle uğraşan bir insandı. Normal şartlarda evinden çıktığında dönüşte sıkıntı yaşayabiliyordu bazen. Çarşıya gittiğinde lokantada yemek yiyip dönebiliyordu" diye konuştu.

"En son Kesikbaş mevkiinde görüntüsü var"

Yükselen Karaboğa, babasının en son Kesikbaş diye bilinen mevkide kameraya yansıdığını belirterek, "Onun haricinde görüntüsü yok. Beyaz kareli bir gömlek, üzerinde siyah, kahverengi gibi bir yeleği var. Kafasında da kahverengi bir şapka vardı" dedi.

"Gören, duyan bizi arasın"

Veli Karaboğa'nın kızı Döndü Tonguç ise babası çok meraklandığını ifade ederek, "Ne olur rica ediyorum gören, duyan herhangi bir yerde ya beni ya da oğlan kardeşimi arasınlar. Çok merak ediyoruz" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Veli Karaboğa'nın 7 Temmuz günü evinden çıktıktan sonra yolda yürümesi 2 işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Karaboğa'nın üzerinde beyaz gömleği, yeleği ve başında şapkasıyla ağır hareketlerle tek başına yolda yürüdüğü görülüyor. - ISPARTA

Isparta'da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber alınamıyor
Isparta'da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber alınamıyor
Isparta'da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber alınamıyor
Isparta'da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber alınamıyor
Isparta'da 82 yaşındaki adamdan 20 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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