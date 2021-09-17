Isparta'da 74 çift nikah için müftülüğü tercih etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da 74 çift nikah için müftülüğü tercih etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Isparta'da 74 çift nikah için müftülüğü tercih etti

Müftülere nikah kıyılma yetkisi verilmesinin ardından Isparta'da 74 çift müftülükte birbirlerine 'evet' dedi.

Müftülere nikah kıyılma yetkisi verilmesinin ardından Isparta'da 74 çift müftülükte birbirlerine 'evet' dedi. Isparta İl Müftü Yardımcısı Halil Taş, normalleşme takvimi kapsamında düğünlerin serbest olmasıyla çiftlerin yoğunluk oluşturmaya başladığını söyledi.

Müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Isparta'da ilk nikah 19 Şubat 2018 yılında kıyılmıştı, aradan geçen 44 aylık süre zarfında Isparta müftülüğünde toplam 74 resmi nikah kıyıldı. 2017 yılında İçişleri Bakanlığının ilgili yazısı üzerine 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre Bakanlar Kurulunca 28 Kasım'da yürürlüğe konulması kararlaştırılan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Isparta İl Müftü Yardımcısı Halil Taş Isparta'da toplam 74 nikah kıyıldığını belirtti. Taş " Isparta ilimizde ilk nikahımızı 19 Şubat 2018 yılında kıymış olduk, ve o günden bugüne kadar il müftülüğümüzce toplam 74 kardeşimizin nikahını kıydık. 2021 yılında bugün itibariyle toplam 19 tane nikah kıyılmış oldu" ifadelerini kullandı.

"Pandemiden sonra yoğunluk oluştu"

Pandemiden sonra nikahların düğünlerin serbest olmasından kaynaklı yoğunluk yaşandığını belirten Halil Taş, "Pandemi döneminde biraz sıkıntılarımız vardı vatandaşlarımız gelmiyorlardı, nikah ve düğünlerin serbest olmasından itibaren bir yoğunluk yaşadık. Günde 1-2 nikah kıymaya başladık ve şu anda vatandaşlarımızın müftülüklerimizi tercih etme sebeplerine baktığımız zaman hem resmi, hem dini nikahlarını yapmış oluyoruz" dedi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

Bursa "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Amelia Hamlin Kaan Urgancıoğlu Tunç Soyer
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Isparta'da 74 çift nikah için müftülüğü tercih etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:26:34. #1.17#