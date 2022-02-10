Isparta'da 62 yaşındaki adam arazide ölü bulundu: 3 gözaltı - Haberler
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Isparta'da 62 yaşındaki adam arazide ölü bulundu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da 62 yaşındaki adam arazide ölü bulundu: 3 gözaltı

Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesi İncedere köyü Tahtalı Mahallesinde, 62 yaşındaki bir kişinin boş arazide cansız bedeni bulundu.

SÜTÇÜLER, ISPARTA (İHA) - Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesi İncedere köyü Tahtalı Mahallesinde, 62 yaşındaki bir kişinin boş arazide cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında H.Y isimli şahıs boş bir arazide ölü halde bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından H.Y'nin cansız bedeni incelenmek üzere Sütçüler Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler H.Y'nin İncedere köyünde husumetlsi olduğu belirtilen biri kadın ikisi erkek 3 kişiyi gözaltına aldı. M.K, H.K ve T.K ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sütçüler, Isparta, 3. Sayfa, Haberler

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