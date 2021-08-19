Isparta'da 2 grup arasındaki kavga boks maçını aratmadı

Isparta'da cadde ortasında 2 grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Isparta'da cadde ortasında 2 grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Boks maçını aratmayan kavga bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Kafeler Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 2 grup henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda birbirine girdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga, caddede yürüyen 2 kişiden birinin diğer 2 kişiye doğru sandalye fırlatmasıyla başlıyor. Daha sonra taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırıyor. Kavga çevredeki insanların şaşkın bakışlarıyla bir süre devam ederken, araya giren vatandaşlar tarafları sakinleştiriliyor.

Öte yandan polis, kavga eden gruplara müdahale ederek, tarafları ifade için emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı