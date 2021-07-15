Isparta'da 15 Temmuz Ormanı'na fidan dikildi
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Isparta'da 15 Temmuz Ormanı'na fidan dikildi

İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün - Haberler | Güncel

Isparta'da 15 Temmuz Ormanı'na fidan dikildi Isparta'da protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikerek, daha önce dikilen fidanların bakımını yaptı.

Isparta'da 15 Temmuz Ormanı'na fidan dikildi

ISPARTA - Isparta'da protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikerek, daha önce dikilen fidanların bakımını yaptı.

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. İstanbul yolu üzerinde 2017 yılında oluşturulan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen programa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, 15 Temmuz Gazisi Burak Kocabaş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve orman bölge müdürlüğü çalışanları katıldı. Programda Vali Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen ile beraberindekiler fidan dikimi ve mevcut fidanların bakımlarını yaptı.

"15 Temmuz anısına fidan dikimi ve bakımı yapıyoruz"

Vali Ömer Seymenoğlu, Türkiye'de son 15 yıldır ağaçlandırma açısından ciddi yatırımlar yapıldığını belirterek, "15 Temmuz'un birinci yılında burada ağaçlandırma yapılmıştı. Her yıl temsili olarak burada ağaçların bakımını yapıyoruz, yenilenmesi gereken ağaçlar varsa onları yeniliyoruz. Bunun yanında Isparta'nın her yerinde orman idaremizin ağaçlandırma çalışmaları var. Emeği geçenlere Isparta adına çok teşekkür ediyorum. Çevreyi diri tutabilmemiz için doğal olarak yok olanlar veya bizlerin yanlışlarıyla yok olmaya yüz tutmuş yeşil alanlarımızı mutlaka yenilememiz ve gençleştirmemiz lazım. Bu çalışmalar bir temsili çalışmadır. Özellikle gençlerimizin çevreye daha duyarlı olabilmeleri için farkındalık oluşturma çalışmalarıdır. Yılın belli aylarında bu tür etkinlikleri düzenliyoruz. Destansı olayların yaşandığı 15 Temmuz'un anısına bugün de böyle bir yenileme ve bakım çalışması yapacağız" dedi.

Isparta'da 15 Temmuz Ormanı'na fidan dikildi
Isparta'da 15 Temmuz Ormanı'na fidan dikildi
Isparta'da 15 Temmuz Ormanı'na fidan dikildi
Isparta'da 15 Temmuz Ormanı'na fidan dikildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün

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