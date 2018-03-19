Isparta Çayboyu Kanalı Temizlendi

Isparta Belediyesi, yaklaşan yaz ayları öncesinde Çayboyu kanalını temizledi.

Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gökçay'ın devamı olan Çayboyu kanalında biriken çamur ve diğer atıkları temizledi. Çalışmalarla ilgili olarak bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gülderen, "Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak bugünkü çalışmamız havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Çayboyu kanalımız içerisinde devam etmekte. Bilindiği gibi burası havaların ısınmasıyla birlikte haşere ile mücadelede en etken olan bir bölgedir. Köprü altlarında, kanal kenarlarında oluşan miller, otlar tüm olumsuzlukları ekiplerimizle birlikte insan gücü ve makine ile çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - ISPARTA