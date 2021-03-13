İspanyol polisi ev yapımı narko denizaltı ele geçirdi
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İspanyol polisi ev yapımı narko denizaltı ele geçirdi

13.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:53
İspanyol polisi ev yapımı narko denizaltı ele geçirdi

Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ve 5 yabancı ülkenin desteğiyle İspanyol Ulusal Polisi tarafından Malaga kentinde düzenlenen geniş çaplı operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı için hazırlanan ve iki tona kadar uyuşturucu taşıma kapasitesi bulunan ev yapımı narko denizaltı ele geçirildi.

Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ve 5 yabancı ülkenin desteğiyle İspanyol Ulusal Polisi tarafından Malaga kentinde düzenlenen geniş çaplı operasyonda uyuşturucu kaçakçılığı için hazırlanan ve iki tona kadar uyuşturucu taşıma kapasitesi bulunan ev yapımı narko denizaltı ele geçirildi.

İspanya'nın Malaga kentinde Avrupa Polis Teşkilatı (EUROPOL) ve 5 yabancı ülkenin desteğiyle İspanyol Ulusal Polisi tarafından uyuşturucu madde üretimi ve dağıtımı yapan bir kartele yönelik film gibi bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, uyuşturucu kaçakçılığı için hazırlanan ev yapımı narko denizaltı ele geçirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, el konulan narko denizaltının 9 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde olduğu ifade edildi. Avrupa'da bu özelliklere sahip ilk narko denizaltı olduğunu belirten polis, narko denizaltının 3 metre derinliğe dalabildiğini ve 2 tona kadar uyuşturucu taşıma kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. Polis, Malaga'daki bir sanayi deposunda yapımı devam eden narko denizaltının yüzeye yakın durumdayken ele geçirilmesine rağmen su altında seyahat etmeye hazır olduğunu kaydetti. Narko denizaltının, Cebelitarık Boğazı'ndan esrar taşımak için kullanılacağına inanıldığı belirtildi.

Kartel ağını açığa çıkarmak için ülke çapında yapılan toplam 47 aramada gerçekleştiren polis, kokain ekstraksiyonu ve işlenmesi için hazırlanan gizli bir laboratuvara ve ayda 750 kilogram ilaç üretim kapasitesine sahip 12 bin litre öncül maddeye el koydu. Aramalarda ayrıca, 400 kilogram kokain, 600 kilogram esrar ve 100 bin Euro'dan fazla nakit para bulundu.

Soruşturma, 2020 yılında büyük miktarlarda uyuşturucuyu satmaya çalışan uluslararası bir suç kartelinin varlığı hakkında bilgi edinilmesiyle başladı. Kartel üyelerinin İspanya, Kolombiya ve Dominik vatandaşlarından oluştuğu kaydedildi. Kartel hakkında açılan soruşturmada polis, suç örgütünün İspanya kıyılarında gerekli altyapı ve lojistiğe sahip olduğunu doğruladı. Operasyonda 52 kişi tutuklanırken, 30'u cezaevine gönderildi. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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