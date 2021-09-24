İspanya Ulusal Dans Topluluğu 'Carmen' ile Zorlu PSM'de sahne alacak - Haberler
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İspanya Ulusal Dans Topluluğu "Carmen" ile Zorlu PSM'de sahne alacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
İspanya Ulusal Dans Topluluğu

"İspanya Ulusal Dans Topluluğu-Compania Nacional de Danza de Espana", "Carmen" adlı gösterisini bu akşam ve yarın Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlere sunacak.

"İspanya Ulusal Dans Topluluğu-Compania Nacional de Danza de Espana", "Carmen" adlı gösterisini bu akşam ve yarın Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlere sunacak.

"Carmen"in başdansçılarından Alessandro Riga, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, koreografisi Johan Inger tarafından yeniden düzenlenen gösterinin eski haline göre çok farklı olduğunu söyledi.

Riga, hikayenin güncel ve modern olduğuna işaret ederek, şunları anlattı:

"Aslında hikaye Carmen'den çok Jose'ye odaklanıyor ve Carmen'in Don Jose üzerindeki etkisinin, onun hakimiyetini, aklını ve kontrolünü tamamen kaybetmesine neden olmasını anlatıyor. Özellikle ikinci perdede, bu kadına nasıl sahip olmak istediğini, yanında olmasını istediğini, tüm hayal kırıklıklarını, tüm rahatsızlıklarını görebilirsiniz. Onunla bir geceden sonra bütün hayatını Carmen ile kurmak istemesi ama ona rağmen Carmen'in kendi yolunu takip etmesi ve ona ayırdığı sadece 1 gece olması hikayeyi çok modern kılıyor."

Rolüne oldukça zor hazırlandığını belirten Riga, "Don Jose'nin karakteri gerçekten benden çok farklı. Ben bu kadar farklı duygulara sahip değilim. Diğer insanlara karşı bu tür hislerim yok. Ama benim daha derin bir şey kazanmamı sağladı. Sanırım biraz duygu ile bu rolü oynayabilirim. Aslında ben değilim ama aynı zamanda tanıdığım biri. Size zıt olan birini yorumlamak bir meydan okumadır. Zor olsa da bu bir meydan okumadır ve gerçekten tatmin edicidir." ifadelerini kullandı.

Alessandro Riga, Türkiye'ye ilk kez geldiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada dans edeceğim için çok heyecanlıyım. Bu gösteri ayrıca benim dünya prömiyerim bu sebeple de çok mutluyum. Salgın süreci hiç kolay değildi bizim ve herkes için. Biz şanslıydık, ilk karantinadan sonra performans sergileyebildik. Uluslararası anlamda İspanya dışında sahneye döndük. Türkiye'yi ziyaret etmeyi her zaman istiyordum. Şimdi de bu ziyaretin keyifli olmasını diliyorum."

"Üzerinde çalışmam ve karakteri tanımam gerekti"

"Carmen" karakterini canlandıran dansçı Sara Fernandez ise gösteri için "Bu efsanevi evrensel bir hikaye. Başka bir deyişle, hikayeyi anlatan herkes olabilir ve duygu, hislerin aktarılma şekli aslında herkese aittir. Kadın hakları ve özgürlüğü hakkında çok şey konuşuluyor ve bence bu gösteri ile birçok konu kamuoyunu düşündürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Fernandez, rolünü canlandırırken oldukça rahat olduğundan bahsederek, "Elbette üzerinde çalışmam ve karakteri tanımam gerekti. Kumpanya içindeki yeni direktörümüz özellikle karakteri çalışmamda çok yardımcı oldu. Onun cömertliği ve dostluğu da role hazırlanmamda etkili oldu. Her seferinde yepyeni bir karakter çalışıyor, hepsinde farklı hissediyoruz. Ama Carmen olarak çok rahat hissediyorum." diye konuştu.

"Carmen" hakkında

Johan Inger tarafından hazırlanan ve 2016'da dünyaca ünlü "Benois de la Danse" ödülüne ve 2018 Venedik TV Ödülü'ne layık görülen "Carmen"in müziklerini Georges Bizet ve Rodion Shchedrin hazırladı.

Dramaturgu Gregor Acuna-Pohl'a ait olan gösterinin kostüm tasarımını David Delfin, dekor tasarımını Curt Allen Wilmer (AAPEE), ışık tasarımını ise Tom Visser gerçekleştirdi.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
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