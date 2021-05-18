İspanya neye uğradığını şaşırdı! 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı

İspanya son 24 saat içinde yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin Ceuta kentine geçmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Aralarında geniş ailelerin ve 700 kadar çocuğun bulunduğu binlerce kişinin gece yarısı saat 02.00'den itibaren yüzerek, bazılarının ise yürüyerek kente geldiği, 1 kişinin ise boğularak hayatını kaybettiği aktarıldı. Göçmenlerin gelişiyle birlikte barınma merkezlerinde yer kalmazken, İspanya Dışişleri göçmenlerin ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, aralarında geniş ailelerin ve 700 kadar çocuğun da olduğu yaklaşık 5 bin Faslı düzensiz göçmenin, 17 Mayıs'ta gece yarısı saat 02.00'den itibaren yüzerek, bazılarının ise Tarajal dalgakıranının olduğu yerden yürüyerek Ceuta tarafına geçmeye başladığı, 1 kişinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.

BARINMA MERKEZLERİNDE YER KALMADI

Fas güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlerin geçişini önlemek için hiçbir şey yapmadığı iddia edilen haberlerde, sadece bir gün içinde yaşanan düzensiz göçmen akını sonrasında Ceuta'daki göçmen barınma merkezlerinde yer kalmadığı bilgisi paylaşıldı.

Ceuta yerel yönetimi kaynakları, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında bazı düzensiz göçmenlerin sanayi sitesindeki depolarda tutulduklarını bildirdi.

"FAS'A GERİ GÖNDERİLECEKLER"

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, Ceuta sınırında güvenliği sağlama ve mevcut protokol kapsamında yasa dışı giriş yapan göçmenlerin Fas'a geri gönderilmeleri hususunda gerekli önlemleri aldıklarını açıkladı.

İspanyol basınında yer alan, "Düzensiz göçmen akınının, Fas'ın diplomatik yollardan İspanya'ya baskı yapmaya çalışmasından kaynaklandığına" ilişkin iddialara, "Bunun hiçbir kanıtı yok." şeklinde cevap veren Laya, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olaya, iki ülke arasındaki mevcut anlaşmazlıklar neden olamaz. Bir insanlık eylemine tepki olarak gençlerin ve çocukların hayatlarının gönüllü olarak tehlikeye atılabileceğini düşünmüyorum. Fas ile iyi komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesi için göç sorununa karşı iş birliği temeldir."

DİPLOMATİK KRİZ

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklerin ortaya çıktığı İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan tarihinde Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

Bu yıl içerisinde Fas'tan Ceuta'ya yüzerek son göçmen akını 25-26 Nisan tarihlerinde olmuş, 40'ı çocuk 149 Faslı düzensiz göçmen Ceuta'ya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı