İspanya Dışişleri Bakanı: ABD'nin bağımsızlık için tek yapması gereken dört Kızılderili öldürmekti

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını kazanmak için tek yapması gereken dört Kızılderili'yi (Amerika'nın yerlileri) öldürmekti." dedi.

Federica Mogherini'nin yerine Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği görevine aday gösterilen Borrell, başkent Madrid'de bir üniversitede düzenlenen 'Avrupa'nın geleceği' isimli konferansta yaptığı konuşmada ilginç değerlendirmeler yaptı. Euronews.com'da Görüntüle