İspanya'da Kovid-19'da artan yeni vakalar endişelendiriyor İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan yeni vakalar, Avrupa'nın diğer ülkelerinde endişe yaratmaya başladı.

İspanya'da özellikle ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan yeni vakalar, Avrupa'nın diğer ülkelerinde endişe yaratmaya başladı.

Fransa'nın ardından Belçika da vatandaşlarına Katalonya'ya gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanlığının güncellediği Kovid-19 ile ilgili tavsiyelerin olduğu sayfada, İspanya'nın Katalonya bölgesinde bulunan Lleida ve Aragon bölgesindeki Huesca kentlerine gidişlerin zorunluluk gerektirmeyen durumlarda yasaklandığı belirtildi.

Ayrıca bu iki kentten Belçika'ya gelenlerin de tedbir amacıyla 14 gün karantinada tutulacakları kaydedildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex de dün yaptığı açıklamada, vatandaşlarına Katalonya bölgesinde gitmemeleri tavsiyesinde bulunarak, Fransa-İspanya sınır geçişlerinde yeni kısıtlamaların getirilmesi için İspanyol hükümeti ile görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Diğer yandan Katalonya özerk yönetimi, son 24 saatte bölgesinde Kovid-19'da 1493 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Katalonya'da mevcut durumda 71'i yoğun bakımda olmak üzere Kovid-19 teşhisi konulan 300'den fazla kişinin tedavisine hastanede devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da bugün itibarıyla yaklaşık 300 yerde aktif durumda Kovid-19 vakaları bulunurken, Aragon, Katalonya, Madrid, Navarra, Bask ve Endülüs bölgelerinde salgının artış hızı dikkati çekiyor.

İspanya Sağlık Bakanlığının cuma günü açıkladığı son verilere göre Kovid-19'dan şimdiye kadar ülke genelinde 28 bin 432 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 272 bin 421 olarak bildirilmişti.

Kaynak: AA