İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere getirilen yeni düzenleme protesto edildi
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, dijital platformlara bağlı olarak yiyecek sektöründe evlere servis hizmeti veren motosikletli ve bisikletli kuryelerin, ağustos ayından itibaren sözleşmeli çalışmasını zorunlu kılan yasal bir düzenleme yaptı.
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, dijital platformlara bağlı olarak yiyecek sektöründe evlere servis hizmeti veren motosikletli ve bisikletli kuryelerin, ağustos ayından itibaren sözleşmeli çalışmasını zorunlu kılan yasal bir düzenleme yaptı. İşsiz kalacaklarını ve güvencelerinin elden alındığını savunan kuryeler ise, Madrid sokaklarında gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Jaime Alekos