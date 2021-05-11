İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere getirilen yeni düzenleme protesto edildi
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İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere getirilen yeni düzenleme protesto edildi

Anadolu Ajansı / Jaime Alekos - Haberler | Güncel

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, dijital platformlara bağlı olarak yiyecek sektöründe evlere servis hizmeti veren motosikletli ve bisikletli kuryelerin, ağustos ayından itibaren sözleşmeli çalışmasını zorunlu kılan yasal bir düzenleme yaptı.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, dijital platformlara bağlı olarak yiyecek sektöründe evlere servis hizmeti veren motosikletli ve bisikletli kuryelerin, ağustos ayından itibaren sözleşmeli çalışmasını zorunlu kılan yasal bir düzenleme yaptı. İşsiz kalacaklarını ve güvencelerinin elden alındığını savunan kuryeler ise, Madrid sokaklarında gösteri düzenledi.

İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere getirilen yeni düzenleme protesto edildi
İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere getirilen yeni düzenleme protesto edildi
İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere getirilen yeni düzenleme protesto edildi
İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere getirilen yeni düzenleme protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Jaime Alekos

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