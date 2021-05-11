İspanya'da dijital platformlara çalışan kuryelere getirilen yeni düzenleme protesto edildi

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, dijital platformlara bağlı olarak yiyecek sektöründe evlere servis hizmeti veren motosikletli ve bisikletli kuryelerin, ağustos ayından itibaren sözleşmeli çalışmasını zorunlu kılan yasal bir düzenleme yaptı.