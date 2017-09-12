İspanya Anayasa Mahkemesi'nden Katalonya Kararı

İspanya Anayasa Mahkemesi, bağımsızlık talebiyle 1 Ekim'de referanduma gitmeye hazırlanan Katalonya özerk bölgesine yönelik bir aleyhte karar daha aldı.



Bu kapsamda ülkenin doğusunda bulunan Katalonya özerk bölgesine devlet kurma hakkı tanıyan yasa askıya alındı.



Başbakan Mariano Rajoy hükümeti, 7 Eylül'de Katalonya Parlamentosunda kabul edilen ve kamuoyunda "İspanya'dan kopma yasası" olarak adlandırılan "Cumhuriyetin Kuruluşu ve Hukuki Geçiş" yasasının iptali için Anayasa Mahkemesine itirazda bulunmuştu.



Mahkeme geçtiğimiz günlerde de 1 Ekim'de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumunu askıya almıştı.



Barselona merkezli bölgesel yönetimle Madrid arasındaki sorunun daha da derinleşmesine neden olan her iki karar Katalanları durdurmayacak gibi görülüyor.



Zira Katalan yetkililer, bağımsızlık referandumunun yasa dışı olmadığını, aksine demokratik bir hak olduğunu ve geri adım atılmayacağını dile getiriyor.



Bu arada 11 Eylül Diada yani Katalonya Ulusal Günü günü kutlamaları kapsamında Barselona'da toplanan yüz binlerce kişi, bağımsızlık talebinde bulundu.



Burada bir konuşma yapan Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, "Referandumun yapılmaması bizim için bir seçenek değil" ifadesini kullandı.



Diğer yandan İspanya'nın GSYH'sinin yüzde 19,2'sini karşılayan Katalonya'nın bağımsızlık girişimleri, ülkenin ulusal zenginliğine de risk oluşturuyor.



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Tags: İspanya Referandum Mariano Rajoy Gepost: 12 september 2017