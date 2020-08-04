İsmini köyünden alıyor, yılda 4 bin ton üretilip milli ekonomiye katkı sağlıyor
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İsmini köyünden alıyor, yılda 4 bin ton üretilip milli ekonomiye katkı sağlıyor

İsmini köyünden alıyor, yılda 4 bin ton üretilip milli ekonomiye katkı sağlıyor 700 nüfuslu Garip Köyü'nde üretilen 'Garip Barbunyası'nın hasadı son sürat devam ediyor Köyün adıyla tescillenen barbunya türü, rengi, aroması ve iç beyazlığıyla marka haline geldi Isparta'nın Senirkent ilçesine...

04.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:25

İsmini köyünden alıyor, yılda 4 bin ton üretilip milli ekonomiye katkı sağlıyor

700 nüfuslu Garip Köyü'nde üretilen 'Garip Barbunyası'nın hasadı son sürat devam ediyor

Köyün adıyla tescillenen barbunya türü, rengi, aroması ve iç beyazlığıyla marka haline geldi

ISPARTA - Isparta'nın Senirkent ilçesine 700 nüfuslu Garip Köyü'nde, yılda 4 bin ton 'Garip Barbunyası' üretiliyor.

2 bin dönüm barbunya ekimi olan köy, bugünlerde adeta çadır kenti andırıyor. 2 bini aşkın tarım işçisinin bulunduğu Garip Köyünde barbunya geçen yıla göre daha kaliteli. Hava sıcaklığının yüksek olması barbunyaya yaradı.

Üretilen barbunyalar, İstanbul ve Bursa ağırlıklı olmak üzere iç piyasaya pazarlanarak, milli ekonomiye katkı sağlanıyor. Üreticileri ziyaret eden Isparta Ziraat Odası Başkanı ve İl Koordinasyon Başkanı Mustahattin Can Selçuk, barbunyanın köyün adıyla tescillendiğini, ekonomiye katkı sağlandığını kaydetti. Selçuk, üretilen barbunyanın renginin ve kalitesinin oldukça güzel olduğunu ifade ederek, "Köyde çalışan işçilerimiz var. Burada vatandaşımız üretim yapıyor. Yeni tip korona virüs salgınının gölgesinde bir kez daha anlamış olduk gıdanın ne kadar önemli olduğunu üretim oldukça bizler aç kalmayacağız. Dünyada en kötü şey aç kalmaktır. Allah hiç kimseyi hiçbir ülkeyi açlık ile sınamasın. bütün üretim yapan kardeşlerimizin emeklerine yüreklerine sağlık, biz çiftçiler olarak üretiyoruz Türkiye'mize afiyet olsun" dedi

"Barbunya marka haline geldi"

Ziraat Mühendisi ve aynı zamanda köyde barbunya üreten Havvanur Çelebi, üretilen barbunyaları büyük şehirlere gönderdiklerini söyledi. Kalitenin yüksek fakat geçen yıla göre fiyatların biraz düşük olduğunu ifade eden Çelebi, "Düşük olmasının nedeni ise sürekli mono kültür tarım yapıldığı için hastalık oluşuyor bu yüzden kök çürüklüğü ve antraknoz bir sürü hastalık oluşabiliyor. Diğer bölgelerde tanındığı için fazla ekim yapıldığından dolayı fiyatı biraz düşük. Diğer illerimizde barbunya üretimi yapılıyor ama garip barbunyası rengiyle, aromasıyla, iç beyazlığıyla marka haline geldi. Bence bu köyle ilgili garip barbunyası tescillenmeli ve her yere duyurulmalı" ifadelerini kullandı.

İsmini köyünden alıyor, yılda 4 bin ton üretilip milli ekonomiye katkı sağlıyor

Kaynak: İHA

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