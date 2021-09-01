Nusret Çetinel yasa boğdu! Herkes onu Bizim Evin Halleri Şadan olarak tanıyor

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çetinel, 2000-2008 yılları arasında reyting rekorları kıran Bizim Evin Halleri dizisinde Şadan karakterini canlandırmıştı.

Türk televizyon ve sinema dünyasının yetiştirdiği önemli sanatçılar arasında yer alan Nusret Çetinel, bugün kansere yenik düştü. Çetinel, yaklaşık 1 yıldan bu yana kanser hastalığıyla savaşıyordu. Hayranları Çetinel'in vefatıyla yasa boğulurken, usta sanatçının 2000'li yıllarda rol aldığı Bizim Evin Halleri dizisi yeniden akıllara geldi.

ŞADAN KARAKTERİNİ CANLANDIRIYORDU

Usta oyuncu Çetinel, 200 ile 2008 yılları arasında TRT1'de yayınlanan ve ekrana geldiği dönem reyting rekorları kıran Bizim Evin Halleri dizisinde Şadan karakterini canlandıran Çetinel, çok seviliyordu.

10 SEZON EKRANDA KALDI

Bizim Evin Halleri, aynı zamanda en uzun süre ekranda kalan diziler arasında da yer alıyor. Sevilen aile dizisi tam 10 yıl, 1705 bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Hatta öyle ki bir nesil, Bizim Evin Halleri'ni izleyerek büyüdü. Çetinel'in vefatı, dizinin sevenlerinde ayrı bir üzüntüye neden oldu.

NUSRET ÇETİNEL KİMDİR?

Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 26 Ocak 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Konservatuvara girdiği yıldan itibaren özel ve devlet tiyatrolarında oynadı. 2011 yılında Devlet Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1976'dan itibaren TRT televizyonunda dublaj sanatçısı olarak çalıştı.

Rafadan Tayfa, Pembe Panterin Dönüşü, Polis Akademisi, Police Story, Tanrının Zırhı, Jetgiller, Cehennem Melekleri 2, Yıldız Savaşları Bölüm 2 gibi projelerde seslendirme yapan Nusret Çetinel Ayrıca; Eyvah Babam, Bizim Evin Halleri, Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma, Yağmurdan Sonra, Yeşeren Düşler, Hakkını Helal Et, Nazlı Yarim, Tek Türkiye, Son Ağa, Unutma Beni, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Hür Adam Öyle Bir Geçer Zaman ki, Muhteşem Yüzyıl, Patron Mutlu Son İstiyor, Sevda Kuşun Kanadında ve İsimsizler gibi yapımlarda rol almıştır.