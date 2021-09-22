İsmet Yılmaz: '2023 Türkiye'si bugünden daha iyi olacak ' - Haberler
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İsmet Yılmaz: "2023 Türkiye'si bugünden daha iyi olacak "

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
İsmet Yılmaz:

Sivas'ın Gürün ilçesinde köy ziyaretlerinde bulunan AK Parti Milletvekili İsmet Yılmaz, 2023 Türkiye'sinin bugünden daha iyi olacağını belirtti.

SİVAS (İHA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde köy ziyaretlerinde bulunan Ak Parti Milletvekili İsmet Yılmaz, 2023 Türkiye'sinin bugünden daha iyi olacağını belirtti.

Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve diğer partililerle birlikte köy ziyaretlerini sürdürüyor. Köy köy gezip sıkıntıları ve talepleri yerinde değerlendiren Yılmaz, geçtiğimiz gün Sivas'ın Gürün ilçesi Sarıca ve Sularbaşı köylerini ziyaret etti. Köy sakinleri ile sohbet eden Yılmaz yaptığı konuşmada, 2023 Türkiye'sinin bugünden daha iyi olacağını belirterek, "2023 yolundaki ülkemizin geleceği şüphesiz bugünden daha iyi olacaktır. Sağlık, tarım, eğitim, altyapı alanlarında birçok hizmetlerimiz oldu artık şehirlerimizde ne varsa köylerimizde de aynısı var. Eksiklerimiz var mı tabi ki var. Dünya salgının pençesinde iken ülkemizin halkına vermiş olduğu hizmet ortada. Bir telefonla hiçbir ücret alınmadan ambulans helikopter hemen yanı başımızda. Allah Devletimize zeval vermesin. Sizlerin desteği ile yine tüm sorunları Ak Parti kadroları çözecektir buna inancımız tamdır." Dedi. - SİVAS

İsmet Yılmaz: 2023 Türkiye'si bugünden daha iyi olacak

İsmet Yılmaz: 2023 Türkiye'si bugünden daha iyi olacak

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